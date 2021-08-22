Самара, 22 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Площадь активного горения лесного пожара, который перекинулся с н.п. Гвардейцы Борского района Самарской области на территорию национального парка Бузулукский бор составляет 100 га. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Yarnews.net Лесной пожар

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Сообщается, что информацию о пожаре в национального парка Бузулукский бор спасатели получили днем 21 августа. Из-за аномальной жары до +40°C и порывов ветра до 20 метров в секунду огонь начал быстро распространятся. В связи с чем возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Немчанка и Борское.

Отмечается, что для борьбы с огнем был развернут оперативный штаб,

«Решением главы Борского района силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно данным на утро 22 августа, площадь пожара составляет 100 га. Работа авиации продолжается, задействован также вертолет Ми-8 из Южного авиационного центра МЧС России (Ростов-на-Дону).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с огнем в этом районе продолжают бороться более 300 человек на 78 единицах техники. Были привлечены также три пожарных поезда и самолет Ил-76 МЧС России.