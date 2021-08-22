Челябинск, 22 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 379 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в области зарегистрировали уже 83 059 заразившихся. Выздоровел 72 171 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается уже 7039 человек. А скончались от ковида 18 граждан.