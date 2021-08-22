Париж, 22 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Следующий запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb назначен на 14 сентября. Об этом сообщил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль в социальной сети Twitter.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Компания Arianespace является оператором запусков британских спутников OneWeb. Пуски проводятся посредством российских носителей по контракту с Главкосмосом — внешнеэкономическим подразделением Роскосмоса.

Очередной запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb состоялся на космодроме «Байконур» 22 августа. Все 34 спутника были успешно доставлены на целевые орбиты.

Глава Arianespace поблагодарил Главкосмос за успешный запуск. Он добавил, что следующий старт запланирован на 14 сентября.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для создания системы спутникового интернета. Контракт Arianespace с Главкосмосом предусматривает проведение ещё 10 запусков российских носителей со спутниками OneWeb.