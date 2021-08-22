Нижний Новгород, 22 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Нижегородской области восемь человек пострадали и один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональное управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что ДТП произошло на 446 километре автодороги федерального значения М-7 «Волга», около поселка Ветчак. Столкнулись микроавтобус «Рено», в котором находились восемь человек, и грузовой автомобиль «Скания».

В результате ДТП ранения получили восемь человек. Один человек погиб, его личность устанавливается.