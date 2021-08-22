Москва, 22 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 22 августа 2021 года, вступает в силу закон об отмене обязательного технического осмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

Этот закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 июля. Вступает в силу он сегодня, 22 августа. Теперь автовладельцам не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра.

При этом изменения в соответствующих нормативных актах Банка России начнут действовать с 29 августа.

Стоит отметить, что отношение к техосмотру в последние годы было весьма скептическим. Обычно прохождение техосмотра было формальностью, за которую просто надо заплатить деньги, при этом надлежащая проверка автомобиля не проводилась. Иногда диагностические карты покупались просто через интернет

Помимо прочего, оказалось, что нет никакой зависимости между технической неисправностью авто и убыточностью. Дело в том, что доля ДТП, произошедших из-за технической неисправности машины, составляет менее одной десятой процента.