Куала-Лумпур, 22 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Японская газета The Asahi Shimbun 21 августа обнародовала большую аналитическую статью, которая посвящена приведению к присяге нового премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба и его перспективам на этом посту. Перевод статьи 21 августа приводит ИА «Красная Весна».

Eric Teoh Флаг Малайзии

По мнению авторов материала, новому главе правительства Малайзии предстоят такие сложные задачи, как объединение поляризованного малазийского общества и возрождение падающей из-за продолжающейся пандемии SARS-CoV-2 экономики.

«В Малайзии появился новый премьер со старой политикой и прежними игроками. Он вернулся в прошлое: представитель UMNO теперь снова в кресле премьер-министра, хотя элита торгуется, несмотря на то, что была выгнана за коррупцию в 2018 году», — отмечает Бриджит Уэлш, эксперт по Юго-Восточной Азии из Ноттингемского университета Малайзии, мнение которого приводится в статье.

Также указывается, что, как считают авторы материала, новому премьер-министру страны придется столкнуться с недоверием народа и даже, возможно, с гневом жителей страны из-за непоследовательной политики предыдущего правительства и ожидаемой неудачей в борьбе с пандемией.

При этом добавляется, что также одной из таких задач Исмаила будет формирование нового правительства Малайзии, так как прежнее был раздуто предшественником нынешнего премьер-министра за счет раздачи должностей в правительстве своим союзникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей (нижняя палата малайзийского парламента).