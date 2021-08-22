The Asahi Shimbun: перед новым премьер-министром Малайзии стоит ряд задач
Куала-Лумпур, 22 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Японская газета The Asahi Shimbun 21 августа обнародовала большую аналитическую статью, которая посвящена приведению к присяге нового премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба и его перспективам на этом посту. Перевод статьи 21 августа приводит ИА «Красная Весна».
По мнению авторов материала, новому главе правительства Малайзии предстоят такие сложные задачи, как объединение поляризованного малазийского общества и возрождение падающей из-за продолжающейся пандемии SARS-CoV-2 экономики.
«В Малайзии появился новый премьер со старой политикой и прежними игроками. Он вернулся в прошлое: представитель UMNO теперь снова в кресле премьер-министра, хотя элита торгуется, несмотря на то, что была выгнана за коррупцию в 2018 году», — отмечает Бриджит Уэлш, эксперт по Юго-Восточной Азии из Ноттингемского университета Малайзии, мнение которого приводится в статье.
Также указывается, что, как считают авторы материала, новому премьер-министру страны придется столкнуться с недоверием народа и даже, возможно, с гневом жителей страны из-за непоследовательной политики предыдущего правительства и ожидаемой неудачей в борьбе с пандемией.
При этом добавляется, что также одной из таких задач Исмаила будет формирование нового правительства Малайзии, так как прежнее был раздуто предшественником нынешнего премьер-министра за счет раздачи должностей в правительстве своим союзникам.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей (нижняя палата малайзийского парламента).