Челябинск, 22 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Челябинской области 22 августа проходят довыборы в совет депутатов Коркинского городского поселения четвертого созыва. Об этом сообщает облизбирком.

Ikvo.ru Выборы

Депутата выбирают по седьмому одномандатному округу. Также идут повторные выборы в совет Первомайского городского поселения шестого созыва по округу №11.

Голосование проходит в штатном режиме. К 12:00 по местному времени в Коркинском поселении проголосовали 2,52% избирателей, а в Первомайском поселении — 18,22%.