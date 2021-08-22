Париж, 22 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Предстоящий фантастический фильм «Дюна» по мотивам романа Фрэнка Герберта будет выпущен только в прокатной версии. Об этом сообщил режиссёр картины Дени Вильнёв в интервью газете La Presse.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Ранее актёр Джейсон Момоа, исполнивший одну из ролей в фильм «Дюна», призвал к выпуску режиссёрской версии картины. Он рассказал, что в ходе работы над фильмом было отснято очень много материала. Момоа предложил смонтировать на основе этого материала расширенную версию фильма продолжительностью от четырёх до шести часов.

В новом интервью режиссёр Вильнёв подтвердил, что осталось много материала, не вошедшего в прокатную версию фильма. При этом он напомнил, что никогда не выпускал режиссёрских версий своих фильмов.

«Финальная версия та, что выходит на экране», — подчеркнул Вильнёв.

Премьера фильма «Дюна» состоится 3 сентября 2021 года на 78-м Венецианском фестивале. В российский прокат картина выйдет 16 сентября.