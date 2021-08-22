Тегеран, , 10:28 — REGNUM Пути развития военно-морского сотрудничества между Ираном и Пакистаном для поддержания безопасности в регионе обсудили на встрече в Тегеране представители военного руководства двух стран. Об этом 21 августа сообщило ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что по данным Tasnim, начальник военно-морского штаба Пакистана адмирал Амджад Хан Ниязи прибыл в Тегеран во главе пакистанской военной делегации и встретился там с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Такжеи указывается, что стороны провели обсуждение планов по сохранению безопасности в регионе и использованию военного опыта для выполнения военно-морских задач и защиты национальных интересов Ирана и Пакистана на море.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министры иностранных дел трех европейских стран, участвующих в СВПД, выразили обеспокоенность по поводу недавнего доклада МАГАТЭ о ядерном обогащении Ирана.