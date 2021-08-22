Самара, 22 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Природный пожар продолжают ликвидировать в Борском районе Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что с огнем ведут борьбу свыше 330 человек на 78 единицах техники, включая три пожарных поезда, а также самолет Ил-76 МЧС России, который уже сбросил 42 тонны воды.

«Спасатели предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на н.п. Немчанка и н.п. Борское», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно данным МЧС по Самарской области на утро 22 августа, лесной пожар в Бузулукском бору тушат до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в селе Гвардейцы Самарской области ликвидирован 21 августа в 21:41 часов. При этом жара в регионе бьет температурные рекорды 1935 года. На протяжении нескольких дней подряд температурные рекорды фиксируют на 10−12 метеостанциях области. В регионе фиксируется 5-й класс пожарной опасности.