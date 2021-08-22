Иерусалим, 22 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Главный раввин общины ашкеназов Давид Лау выступил с требованием эксгумировать тело выдававшей себя за еврейку гражданки Израиля. Об этом 21 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Eli Duke Могила

Отмечается, что израильские ультраортодоксы, как пишет The Jerusalem Post, обратили внимание на историю гражданки США, которая некоторое время назад репатриировалась в Израиль. Несколько лет назад она скончалась, после чего была похоронена на еврейском кладбище.

В то же время указывается, что муж покойной «был разоблачен как христианский миссионер после многих лет жизни в качестве раввина и писца в ультраортодоксальной общине в иерусалимском районе Френч-Хилл».

При этом он, как узнали ультраортодоксы, еще в США был членом религиозной общины «Евреи за Иисуса», которая в Израиле не считается правоверной.

«Это (захоронение женщины на еврейском кладбище — ред.) было бы несправедливо по отношению к евреям, похороненным вокруг нее, и их родственникам, которые считали, что они были похоронены вместе со своими единоверцами», — заявил Лау и потребовал эксгумировать тело похороненной женщины и захоронить его на неиудейском кладбище, а случае невозможности этого сделать отгородить ее могилу забором.