Вашингтон, 22 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Американская компания Adobe объявила о предстоящем поглощении стартапа, разрабатывающего сервис для совместного редактирования видео. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Программа Adobe premiere

Сумма сделки составит около $1,3 млрд. Соучредители Frame. io Эмери Уэллс и Джон Травер получат должности в Adobe.

Платформа Frame. io ориентирована на редакторов и продюсеров видео. Она позволяет нескольким редактором загружать отснятый материал в режиме реального времени, после чего другие пользователи могут совместно работать с ним на разных устройствах.

Благодаря этому поглощению в Adobe рассчитывают разработать собственную платформу для совместного редактирования видео. Предполагается, что это упростит совместную работу в Premiere Pro, Photoshop, Illustrator и других продуктах Adobe.

Покупка Frame. io стала одной из крупнейших сделок для Adobe. Более крупную сделку разработчик программного обеспечения заключил единожды в 2020 году, приобретя компанию Workfront за $1,5 млрд.