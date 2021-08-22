Уфа, 22 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Лесной пожар вспыхнул рядом с детским лагерем в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Центра управления республикой.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что жители Учалинского района сообщили о лесном пожаре, который вспыхнул рядом с деревней Рысаево.

По информации сотрудников министерства лесного хозяйства Башкирии, очаг лесного пожара был выявлен днем 21 августа на площади 0,5 га в Ургунском лесничестве. По тревоге были подняты 25 огнеборцев на семи единицах техники.

«В полкилометре от очага лесного пожара находится база отдыха, в 2 километрах — детский лагерь. В нем сейчас 281 человек, из них 226 детей», — сообщает пресс-служба Центра управления республикой. Отмечается, что к детскому лагерю была отправлена одна пожарная цистерна на окарауливание. Кроме этого, были подготовлены автобусы для эвакуации людей.

«Угроза распространения огня остаётся, однако ситуация под контролем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки возникло семь лесных пожаров.