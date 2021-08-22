Берлин, 22 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Требования к владельцам домашних животных в Германии необходимо повысить, а продавцов животных нужно обучать. Об этом 21 августа заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер, передает ИА «Красная Весна».

Домашнее животное

По мнению министра, слова которой приводит Spiegel, ужесточение требований к хозяевам домашних животных связано с тем, что на последних в период пандемии повысился спрос.

Как уточнила Клёкнер, такие меры необходимы для того, чтобы владельцы домашних животных не возвращали своих питомцев продавцам, и тут, по ее словам, «решающее значение имеет образование» продавцов зоомагазинов, которым необходимо регулярно повышать свою квалификацию и советовать отказаться от покупки животных тем, у кого «неправильные идеи» на этот счет.

«Животные — это не просто товар, который вы просто покупаете. Если вы хотите завести домашнего питомца, то на вас возлагается особая ответственность, и вы должны знать об этом», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что кормление бродячих собак может привести к разрастанию стай бездомных животных с агрессивным поведением.