Рим, 22 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Экстрадиции трех бывших военных Чили, которые приговорены в Риме к пожизненному заключению за участие в похищении итальянцев во время репрессий в Латинской Америке в 1970−80-х годах, известных как операция «Кондор», потребовали власти Италии. Об этом 22 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что, по данным EFE, министр юстиции Италии Марта Картабиа подписала постановление о временном аресте и экстрадиции полковника Рафаэля АхумадаВальдеррамы, сержанта ОрландоМорено Васкеса и бригадного генерала Мануэля Васкеса Чауана, которые в июле 2019 года приговорены Апелляционным судом Рима к пожизненному заключению.

Отметим, операция «Кондор» являлась кампанией по преследованию и уничтожению политической оппозиции, в первую очередь — коммунистов и социалистов, режимами диктаторов Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Парагвая и Боливии при поддержке спецслужб США. При этом люди похищались и подвергались пыткам и казням без суда и следствия. Всего в Латинской Америке, по разным оценкам, жертвами террора стали от 40 до 60 тыс. человек.