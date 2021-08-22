Уфа, 22 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Первые участники финал IX Национального чемпионата WorldSkills Russia начали прибывать в Уфу. Об этом 21 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Один из павильонов WorldSkills Russia на Сахалине

По его словам, он посетил площадку, на которой будут проходить эти соревнования: чемпионат будет проходить с 25 по 29 августа в Уфе.

«В целом всё сделано качественно, остались только мелкие технические детали. Поручил их исправить в ближайшие сутки. В понедельник к нам приезжает главный эксперт WorldSkills, который будет принимать площадку. Уверен, всё пройдет хорошо», — сообщил премьер министр, добавив, что в Уфу уже начали прибывать первые участники соревнований.

Он сообщил, что для них были открыты точки аккредитации на железнодорожном вокзале, в аэропорту, а также на основной площадке чемпионата в Парке Молодых профессионалов.

«Там же для тех конкурсантов, которые прибыли с просроченными результатами ПЦР-тестов, мы организовали экспресс-тестирования в ФАПах. Соблюдению всех санитарно-эпидемиологических мер мы уделяем самое пристальное внимание. Под эти цели на время чемпионата был создан специальный штаб. Он будет следить за тем, чтобы никаких угроз здоровью участников и гостей соревнований у нас не возникало», — пояснил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вфинале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» примут участие команды из 76 регионов РФ. Уфа готовится принять 1800 конкурсантов, из которых 600 — юниоры.