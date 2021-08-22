Саппоро, Япония, 22 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Официальную информацию о гражданине РФ, якобы приплывшем с острова Кунашир на Хоккайдо и попросившем у Японии политического убежища, отказалась предоставить японская сторона. Об этом 22 августа сообщает российское генконсульство в Саппоро на своей странице в соцсети Facebook.

cegoh Саппоро

«Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что японское Управление безопасности на море, в свою очередь, тоже ссылается на полное отсутствие информации.

«Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся», — отметили в генконсульстве РФ.

Кроме того, указывается, что российская сторона намерена добиться получения информации от властей Японии и встретиться с этим человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что якобы приплывшего в Японию с целью подачи прошения о предоставлении убежища гражданина РФ сотрудники полиции передали в эмиграционное бюро города Саппоро.