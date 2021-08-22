Заиграевский район, Бурятия, 22 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Задержать последнего из семи бежавших из психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии помогли подростки. По их словам, они увидели на улице подозрительного мужчину и пошли за ним, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на сайте МВД по Бурятии Осужденные сбежали из психдиспансера в Бурятии через окно

«Он сидел в кустах… очень страшно было. Я говорю, там псих сидит. Он выскакивает, изо рта лезвие вытаскивает, и на нас. Мы от него. В итоге он побежал», — рассказала журналистам одна из девушек.

Подростки сообщили о происшествии полиции, после чего беглец был пойман.

В итоге поиск и задержание всех бежавших занял шесть часов. Операцией, как отмечается, руководил лично министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов.

«По уточненной информации, злоумышленники были настроены агрессивно. При задержании трое пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

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