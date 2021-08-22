22 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили протест Министерства иностранных дел (МИД) Украины в связи с санкциями Российской Федерации в отношении украинских граждан.

Оксана Переможенко, , 10:09 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест против расширения перечня украинских граждан, в отношении которых Российская Федерация ввела экономические санкции. Об этом 21 августа отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что данный шаг России является продолжением «агрессии РФ против Украины».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» (Facebook и «ВКонтакте»). Многие отметили, что, с одной стороны, украинская сторона заявляет об «агрессии» России, а теперь протестует против санкций «агрессора», что не совсем логично. Люди указали на то, что ответные санкции вполне закономерны.

«Мы вводим, они дают ответку. Пасы друг другу…» — пишет Валя Б.

«Ответ зеркальный… Вы же ничего общего не хотите иметь с Россией, вот и наслаждайтесь молча, сидя под санкциями. Или вы думали, что будете тявкать, а ответочка не прилетит?» — задалась вопросом Наталья Б.

«Украина введет санкции на российский газ и откажется его транспортировать или кишка тонка? Гавкать можем, а укусить нечем», — отреагировал Дмитрий М.

«Ага, мы с вами «воюем», но вы через нас газ прогоняйте и санкции вводить «не можете», — с сарказмом отметил Станислав С.

«Откажутся российский газ через свою ГТС транспортировать?» — поинтересовался Alik N.

«Так у вас же… «война»! Какие… протесты? Вы же сами санкции постоянно вводите против россиян! А против вас нельзя? «А нас то за що?» — отреагировал Vladimir B.

«Короче, украинский МИД прямо по ходу «войны с Россией» в очередной раз напомнил ей, что порядочные «агрессоры» так не поступают!» — иронизирует Игорь Ш.

«После моря го*на, что идет от их СМИ, чиновников, депутатов, министров и президента, они еще спрашивают «а нас за что?» — не понимает Aleks.

«Украинские власти прямо говорят, что идёт «украино-русская» война, — санкции и другие действия логичны или опять «нас же за что?» — в свою очередь отметил Виктор К.

«Они же посмеялись над введением санкций, зачем дальше возмущаться??? Задели, что ли?» — подытожил Alexey A.

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