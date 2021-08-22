Киев, 22 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. С жесткой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции страны выступил депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. Он написал об этом 22 августа на своей странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua Владмир Зеленский

Как отметил депутат от ОПЗЖ, Зеленский полностью нарушил предвыборные обещания и не оправдал ожиданий своих избирателей.

«Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику (экс-президента Украины Петра. —ред.) Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский», — отметил он.

При этом Кузьмин почеркнул, что, придя к власти, новый президент Украины полностью повторил политику своего предшественника и следует этим же путем, «более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал».

Также украинский депутат напомнил введенные Советом национальной безопасности (СНБО) Украины санкции в отношении интернет-издания «Страна.ua», депутата Андрея Деркача, а также журналиста Анатолия Шария и членов его семьи.

«В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог», — добавил он.

Помимо того, Кузьмин уточнил, что в настоящее время жители Украины являются свидетелями «удушения и уничтожения» свободы слова в стране и превращения власти действующего украинского президента в «диктатуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является примером дисциплинированного владельца квартиры, который своевременно вносит за нее платежи.