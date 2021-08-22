Киев, 22 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович возмутился тем, как посольство США в Киеве поздравило Украину с приближающимся 30-летием независимости. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 21 августа.

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Ранее посольство США на Украине выложило в своем аккаунте в сети Instagram видеозапись, на которой сотрудники дипмиссии исполняют песню «Мой друг» группы Kozak System «в честь дружбы между народом Украины и США».

Также в посольстве подчеркнули, что США «твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание».

Депутат Рабинович посчитал такое поздравление оскорбительным. Он отметил, что американцы, которые фактически оккупировали Украину, могли бы подарить что-нибудь посерьезнее.

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали: за 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали $3 трлн, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спели всего лишь песенку», — посетовал Рабинович.

Такую ситуацию он назвал позором.