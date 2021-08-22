Тюмень, 22 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Тюмени, возле стихийного мемориала в память о погибшей восьмилетней девочке, скончался её дядя. Об этом сегодня, 22 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников погибших.

Свечи

Напомним, что девочка в конце июня вышла из дома на прогулку и не вернулась. Были организованы масштабные поиски с привлечением волонтеров и сотрудников правоохранительных органов. Тело ребенка было найдено 19 августа на берегу Оброчного озера. Поиски шли почти полтора месяца. Уточняется, что тело ребенка, перевязанное проводом и завернутое в несколько пакетов, было найдено во время покоса травы.

Следствие допускает, что убийца мог подбросить тело девочки, чтобы родственники могли ее похоронить. К дому, где жила девочка, жители Тюмени несут цветы и игрушки — образовался стихийный мемориал.

Дядя убитой девочки, которому было 40 лет, почувствовал себя плохо возле мемориала и потерял сознание. Он был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь.