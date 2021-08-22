Москва, 22 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Решение жилищных проблем и защита прав граждан на жилье стали одним из приоритетных и сложнейших направлений работы Госдумы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Ситуация в этой сфере была непростой: расплодились компании-однодневки и мошенники, из-за действий которых люди оставались без крыши над головой и денег», — отметил Володин в Телеграм-канале.

«Были приняты законы, и в этом надо отдать должное заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, — активно формировать законодательную базу», — указал он.

В результате принятых решений 2021 год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства, уверен Володин.

«Они позволили исключить финансовые риски для граждан при покупке жилья в строящемся доме. Деятельность застройщиков стала более прозрачной. Жильё защитили от неправомерных посягательств. Понятие «обманутый дольщик» постепенно уходит в прошлое. Но проблема еще остается», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла ряд законов в сфере строительства, в их числе — закон об эскроу-счетах.