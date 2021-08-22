Москва, 22 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Для того чтобы защититься от действующих по телефону мошенников, необходимо не забывать об определенных правилах безопасности. Об этом 22 августа рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Как отметил психолог, люди, несмотря на множество предупреждений, ведутся на действия жуликов из-за того, что последние во время разговора с потенциальными жертвами вынуждают их на время забыть о правилах безопасности.

«По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: «Не называйте никому номер карты и особенно вот этот код». Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается», — сказал он.

Также он добавил, что, пока такого рода предупреждения на картах не пишут, можно сделать их самому, наклеив стикер с соответствующей надписью. По мнению врача-психиатра, это может особенно помочь людям пожилого возраста вспомнить о правилах безопасности.

Кроме того, Федорович высказался за то, чтобы сотрудникам банков нельзя было звонить клиентам в возрасте для того, чтобы последние знали, что из кредитных организаций им звонить не могут и звонящий им, представляющийся работником банка человек является жуликом.

«Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены. Пока этого нет», — указал он.

При этом психолог добавил, что по достижении определенного возраста человек крайне плохо ориентируется в современных средствах связи и потому всегда будет уязвим для мошенников, которые используют такие средства. А потому, как уверен Федорович, злоумышленников необходимо лишить возможности обманывать пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России злоумышленники придумали новый способ обмана граждан.