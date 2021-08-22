Москва, 22 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В начале 2022 года Центр имени Гамалеи может приступить к первой стадии клинических испытаний вакцины, которая содержит сразу несколько штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил журналистам директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина

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По словам Гинцбурга, эта новая вакцина будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка. Если испытания будут успешными, то далее можно будет создать вакцину, которая бы защищала одновременно от коронавируса и от гриппа.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа», — пояснил Гинцбург.

Он подчеркнул, что теоретически все это возможно.

Также Гинцбург отметил, что все доклинические испытания начальной вакцины от коронавируса завершены, теперь начнутся клинические испытания. Он пояснил, что речь идет о втором компоненте вакцины «Спутник V», который предполагается распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.