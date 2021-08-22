Москва, 22 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Освободить память смартфона проще всего с помощью программных средств, встроенных в операционную систему устройства. Об этом сообщила аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова агентству «Прайм».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смартфоны

Эксперт объяснила, что больше всего память смартфона загружают многофункциональные приложения, а также мессенджеры, музыкальные сервисы или библиотеки. В таких приложениях нередко может храниться несколько копий одного файла, что приводит к быстрому заполнению памяти устройства. Для месенджеров Гильфанова порекомендовала воспользоваться настройкой, управляющей загружаемыми файлами.

Специалист Роскачества рассказала, что лучшим средством для очистки памяти являются встроенные в операционную систему программы. Для устройств под управлением iOS такой программой является функция «Сгрузить», позволяющая освободить занимаемое приложением место без удаления связанных с ним документов.

Для устройств под управлением Android очистка памяти и кэша проводится из настроек приложений. Также можно воспользоваться встроенными средствами очистки кэша в мессенджерах и браузерах.