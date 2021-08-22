Уфа, 22 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Два борца из Башкирии завоевали золотые медали на Первенстве мира (ЧМ) по спортивной борьбе среди юниоров в дисциплине «греко-римская борьба», которое проходило в Уфе. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Борьба

Сообщается, что по итогам финальных поединков Саид-Хусейн Бакаев стал лучшим в категории до 63 кг. А Адлан Амриев завоевал золотую медаль Первенства мира в категории до 87 кг.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил победителей и вручил им заслуженные медали.

«Мы очень ждали эти соревнования. Это праздник спорта, дружбы. Мы верили, что наши усилия по развитию спортивной борьбы в республике увенчаются определёнными успехами. Золотая медаль Первенства мира — это очень хороший успех! Я сам занимался греко-римской борьбой. Был неоднократным чемпионом Башкирии, призёром Первенства России. Я всегда пытаюсь объяснить ребятам, что надо заниматься спортом», — приводит пресс-служба слова главы республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров стартовало в Уфе с 17 августа. В этих соревнованиях приняли участие более одной тысячи борцов из 55 стран мира.