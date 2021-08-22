Цинциннати, США, 22 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теннисист из ФРГ обыграл представителя Греции в трех сетах со счетом со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Матч продолжался в течение 2 часов 43 минут. За этот временной отрезок Зверев, являющийся пятой ракеткой мира, 15 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий третьей место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 10 раз, также допустил 4 двойные ошибки и смог реализовать 4 из 8 брейк-пойнтов.

Отметим, в финале турнира в Цинциннати Александр Зверев сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым, который ранее переиграл другого теннисиста из России — Даниила Медведева.