Санкт-Петербург, 22 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Депутат муниципального совета муниципального округа «Волковское» во Фрунзенском районе Петербурга Александр Савченков обвиняется в вымогательстве взятки. Решением суда муниципал помещен под стражу на срок по 19 октября 2021 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Как полагает следствие, Савченков и заместитель главы местной администрации МО «Волковское» умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на получение взятки, с вымогательством, за общее покровительство по службе в отношении работников администрации муниципалитета. Они потребовали от подчиненных замглавы администрации передачи им взятки, угрожая в случае отказа созданием всевозможных проблем по службе вплоть до увольнения.

По данным следствия, муниципальный чиновник получил взятку в размере не менее 366 000 рублей, то есть в крупном размере, которую затем передал Савченкову. 20 августа Савченков, являющийся муниципальным депутатом от партии «Единая Россия», был задержан, ему уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ, продолжается.