Санкт-Петербург, 22 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения лауреатов ХIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой прошла в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

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В течение недели жюри слушало выступления финалистов, всего к участию в конкурсе было допущено 217 молодых певцов из 21 страны мира. Лауреатами первой премии стали баритон Дмитрий Чеблыков и меццо-сопрано Зинаида Царенко.

Вторую премию получил артист Молодежной оперной программы Большого театра, бас Алексей Кулагин. Третью премию завоевала студентка Московской консерватории имени П. И. Чайковского, сопрано Мария Мальцева. Также на конкурсе был вручен ряд специальных премий.

Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой проводится поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга. За годы проведения конкурса через него прошли более 1600 молодых исполнителей.