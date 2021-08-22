Турин, Италия, 22 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» переиграл туринскую команду «Торино» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась поле стадиона «Олимпико ди Торино» в Турине и закончилась в пользу гостей со счётом 2:1.

На 6-й минут встречи колумбийский форвард «Аталанты» Луис Мурьель открыл счет и только на 79-й хозяев усилиями нападающего Андреа Белотти удалось его сравнять. Однако забитый в компенсированное время (90+3-я минута) гол нападающего гостей Роберто Пикколи принес победу «Аталанте».

Отметим, в следующем туре 28 августа примет на своем стадионе клуб «Болонья», а «Торино» в этот же день на выезде сыграет с флорентийской командой «Фиорентина».