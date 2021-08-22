Уфа, 22 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Жара вновь побила температурный рекорд в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM Жара

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Сообщается, что днем 21 августа на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +38,4°С. В 2016 году столбик термометра в этот день поднимался до +32,5°С.

Сообщается, что в регионе максимальные температуры воздуха также были зафиксированы на метеостанциях Учалы и Туймазы (от +33,2° до +39,5°).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 августа в регионе был побит температурный рекорд 2008 года.