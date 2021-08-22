Тайбэй, 22 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Мировой рынок электронных комплектующих для автомобилестроительной промышленности стабилизируется к последнему кварталу 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчёт правительства Тайваня.

(сс) blickpixel Микросхема

Ранее в августе сенаторы из США обратились к правительству Тайваня с просьбой решить проблему дефицита чипов для автопрома. В ответном обращении министерства экономики Тайваня говорится, что местные производители не являются основными поставщиками для иностранных производителей электронных автомобильных систем.

При этом в ответе подчёркивается готовность правительства Тайваня внести свой вклад в решение проблемы дефицита в отрасли. Для этого тайваньские компании расширяют производство и укрепляют цепочки поставок.

«Спрос и предложение на автомобильные микросхемы должны достичь баланса в четвёртом квартале этого года», — говорится в заявлении правительства Тайваня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 августа АвтоВАЗ на неделю приостановит сборочные линии на заводе в Тольятти из-за сбоев поставок электронных комплектующих.