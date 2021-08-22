Уфа, 22 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Семь лесных пожаров на площади 30,783 га возникло за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

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Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать шесть очагов лесных пожаров на общей площади 331,323 га. При этом в регионе продолжают действовать 12 лесных пожаров на общей площади 470,16 га, в том числе спасателям удалось локализовать 11 лесных пожаров на общей площади 466,96 га, не локализованным остается один лесной пожар на площади 3,2 га в Бурзянском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во всех лесах Башкирии из-за угрозы пожаров ограничили пребывание людей.