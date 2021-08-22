Екатеринбург, 22 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Свердловской области 22 августа возможны грозы, небольшие дожди и ветер до 16 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики.

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Главное управление МЧС по региону уже обратилось к жителям области с предупреждением. Граждан призывают соблюдать в этот период непогоды соответствующие меры безопасности.

Отметим, уже несколько дней на Среднем Урале стоит аномальная жара. 21 августа в Екатеринбурге был установлен очередной температурный рекорд.