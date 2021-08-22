Ла-Пас, 22 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Состояние бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес оценивают психиатры после попытки женщины нанести себе повреждения в тюрьме. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Боливии.

Жанин Аньес

Психиатрическая оценка и судебно-медицинская экспертиза должны будут установить мотивы и психологические характеристики повреждений, которые нанесла себе Аньес. При этом глава МВД Карлос дель Кастильо уточнил, что здоровью экс-президента Боливии ничего не угрожает.

Напомним, Аньес была заключена под стражу 13 марта, ей были предъявлены обвинения в рамках расследования дела о государственном перевороте. Женщина обвиняется в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Сама Аньес считает себя жертвой преследования своих политических оппонентов. Адвокаты Аньес неоднократно сообщали об ухудшении состояния здоровья своей подзащитной. В ответ МВД Боливии сделало заявление о результатах медобследования экс-президента Боливии, которое показало, что Аньес не нуждается в госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президента Боливии Аньес могут посадить в тюрьму на 30 лет, что является максимальным сроком тюремного заключения в стране.