Москва, 22 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Космические аппараты британской компании OneWeb успешно достигли целевых орбит в результате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 35 спутниками OneWeb стартовала с «Байконура» 22 августа в 01:13 по московскому времени. Позже от разгонного блока последовательно отделились девять групп космических аппаратов и достигли целевых орбит.

Все 34 аппарата приняты на связь заказчиком. В Роскосмосе отметили, что этот старт стал 99-м для разгонного блока «Фрегат».

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Пуски спутников осуществляются российскими ракетами-носителями на коммерческой основе.

После сегодняшнего запуска число спутников OneWeb на орбите достигло 288 аппаратов. Всего в составе группировки будет 648 спутников.