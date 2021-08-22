Москва, 22 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Все 34 британских спутника связи OneWeb были успешно выведены на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б». Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru .02.2021 Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Уточняется, что все спутники OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат». На доставку и выведение спутников на орбиты понадобилось три часа 45 минут, как это и было запланировано изначально. За это время разгонный блок совершил десять манёвров, отделив девять групп спутников.

В итоге общее число британских спутников связи OneWeb на орбите Земли достигло 288. Всего OneWeb к июню 2022 года планирует развернуть на орбите Земли группу из 648 спутников связи, которые помогут в обеспечении доступа в интернет пользователям по всему миру. Запуск космических аппаратов осуществлялся в рамках контрактов Главкосмоса по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem.

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте с космодрома Байконур российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb.