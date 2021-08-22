Штат Теннесси, США, 22 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Как минимум десять человек, в том числе двое детей, погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в американском штате Теннесси. Об этом 22 августа сообщает NBC News.

Aufgang Наводнение

Уточняется, что 21 августа в округе Хамфрис выпало от 250 до 500 мм осадков. Резкий подъём уровня воды в реках привёл к затоплению автострад и других объектов инфраструктуры, наблюдаются перебои со связью. Местным жителям рекомендовано не покидать своего жилья без крайней необходимости, в округе действует комендантский час.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис рассказал, что всего погибло десять человек, в том числе двое детей-близнецов, мальчик и девочка. Без вести пропавшими числятся более 30 человек. Для устранения последствий удара стихии и поисково-спасательных мероприятий была привлечена национальная гвардия штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильный ливень прервал первый с начала пандемии крупный концерт в Нью-Йорке.