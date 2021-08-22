Дублин, 22 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Деревянный идол, возраст которого около 1600 лет, был найден на западе Ирландии. Об этом 21 августа сообщает ARTnews.

Археология

Изготовленная из дуба скульптура была извлечена археологами из болота в графстве Роскоммон. Идол был найден примерно в шести с половиной километрах от города Раткрогана, который был столицей одного из пяти известных ирландских королевств. В средние века этот город считался вратами в потусторонний мир, поблизости от него были найдено более 240 археологических памятников.

Высота идола составляет 2,44 м. Возле идола нашли останки животных и птиц, а также ритуальный кинжал. Археологи предполагают, что возле идола совершались жертвоприношения в его честь. В течение ближайших трёх лет идола будут изучать и реконструировать специалисты. После этого языческий бог займёт своё место в Национальном музее Ирландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что археологи нашли на территории Хакасии захоронение с уникальной сохранностью артефактов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности.