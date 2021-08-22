22 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:05 — REGNUM Информация о том, что неизвестные вандалы повредили мемориал славы на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 августа в социальной сети Facebook.

Уильям Хогарт. В сумасшедшем доме

«Вот и в Молдавии подросло поколение кастрюлеголовых, которые борются с собственной историей», — пишет Иван Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что в Молдавии становится больше граждан, ненавидящих всё, что связано с Россией и Советским Союзом. Пока что они воюют с памятниками, но вскоре там могут повториться события, которые произошли на Украине в 2014 году.

«Что майдауны, что радикальные молдаване на другое не способны. Это так, потому что памятник сдачи не даст, его ломать не страшно», — отмечает Владимир М.

Некоторые комментаторы отмечают, что из памяти нового поколения молдаван пытаются стереть память о великом прошлом, чтобы люди даже не думали об объединении с Россией и восстановлении контуров нашей общей Родины.

«Вырождается поколение, которое ещё как-то могло учиться, получать образование, могло работать на госпредприятиях! Но времена изменились, и невежество берёт верх! Люди уничтожают свою историю и не чтут, что живут свободно благодаря героизму своих предков», — считает Вера И.

Часть людей считает, что граждане Молдавии постепенно радикализируются и противопоставляются России.

«С каждым годом я наблюдаю, как среди молдован становится всё меньше и меньше адекватных людей, но зато растёт число откровенных русофобов. Хотя, по большому счёту, они ничего собой не представляют. А ведь эти десантники когда-то проливали кровь за их землю», — напоминает Александр Ш.

Мемориал славы (сс) Донор

Ряд пользователей указывает на то, что к делу должен подключиться российский МИД, чтобы разрушение памятника не осталось безнаказанным.

«На это соответствующим образом должен реагировать наш МИД! А я, как гражданин России, своим способом объявляю этим недорумынам свой протест. Отныне не буду покупать ничего молдавского», — пишет Антон П.

Отдельные комментаторы предложили простимулировать молдавское руководство беречь памятники, вводя санкции за каждый подобный случай вандализма.

«Это явная провокация! Кремль не должен отмалчиваться. Любой разрушенный памятник должен караться жёсткими санкциями России в отношении Молдавии. Пусть делают что угодно, хоть охрану ставят, плевать, но чтобы памятники стояли, и чтобы за ними был соответствующий уход!» — указывает Евгений Ч.

Напомним, 21 августа председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович написал в Facebook, что неизвестные вандалы повредили мемориал славы на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников.