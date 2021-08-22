Токио, 22 августа, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Личность и гражданство человека, якобы прибывшего вплавь с российского острова Кунашир, устанавливают власти Японии. Об этом 22 августа сообщила журналистам пресс-служба посольства РФ в Соппоро.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сотрудники иммиграционного бюро Японии подтвердили российским дипломатам, что якобы приплывший из России человек находится у них. В настоящее время идёт работа по установлению личности и гражданства прибывшего в Японию. По итогам разбирательств этому человеку будет либо выдано временное разрешение на пребывание в Японии, либо он будет депортирован на Родину.

В российском диппредставительстве уточнили, что тесно сотрудничают с японскими властями по данному инциденту. Информации о том, как на самом деле человек добрался до Японии, нет. Расстояние между российским островом Кунашир и японским Хоккайдо, куда, якобы приплыл гражданин, составляет 20 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданина России, приплывшего в Японию с целью подачи прошения о предоставлении убежища, сотрудники полиции передали в эмиграционное бюро города Саппоро.