Симферополь, 22 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Информация о том, что правительство Словакии решило отправить на форум «Крымская платформа» в Киеве не президента страны, а только премьер-министра, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 августа в социальной сети Facebook.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм. 1819-1823

«Шабаш (сборище нечистой силы) — есть шабаш. Кто же из уважающих себя политиков захочет принимать участие в подобном мероприятии? Все пытаются потихоньку слиться», — отмечает Светлана А.

Многие пользователи пришли к выводу, что словацкие политики поняли, что репутационные издержки от посещения данного мероприятия не стоят того, чтобы отправлять туда лидера страны.

«Конечно, сколько же можно против ветра плевать? Иногда даже дураки делают паузу», — написал Игорь А.

Некоторые комментаторы отмечают, что никто из европейских политиков не воспринимает форум «Крымская платформа» в качестве серьёзного мероприятия, на котором обязательно должны присутствовать президенты стран.

«Ребята! Нужно же как-то отвлечь народ Украины от нужных и важных дел! Вот и собирается весь этот балаган для всемирной показухи! Ухохочешься, друзья! Как же можно делить шкуру неубитого медведя? Хотя, если «у руля» клоун, то неудивительно, что украинская политика похожа на цирк шапито!» — считает Розита Г.

Франсиско Гойя. Дворик сумасшедшего дома (1794)

Часть людей считает, что вся шумиха вокруг «Крымской платформы» является пустой профанацией. Крым в сложившейся ситуации может спать спокойно, пишут граждане.

«Смысла в таких «платформах» нет вообще никакого, потому что Крым стать опять украинским не может даже теоретически. Деньги налогоплательщиков, потраченные на это мероприятие, можно смело считать выброшенными в мусорку. Но Украина-то — страна богатая, не жалко, ещё в долг, возможно, дадут», — издевается Jurij O.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев отказывает в присутствии на мероприятии, посвящённом Крыму, реальному представителю полуострова, хотя европейские политики вовсе отказываются ехать на Украину.

«Крымскому представителю отказывают в участии, а те, кого зовут, сами ехать не хотят? Вот и вся цена вашей «платформы». Это пустышка!» — поделилась своим мнением Людмила А.

Нашлись и те, кто убеждены, что Россия может извлечь выгоды из данного сборища.

«Это мероприятие в какой-то степени даже выгодно России. Появятся реальные факты двойных, а то и тройных стандартов, которые позволят внести соответствующие корректировки во внешней политике, а также в отношении как персональных лиц, так и государств в целом», — пишет Виктор Ш.

Напомним, 21 августа правительство Словакии сообщило, что на форуме «Крымская платформа» в Киеве вместо президента страну будет представлять лишь премьер-министр.