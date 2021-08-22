Токио, 22 августа, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у побережья японского острова Хонсю. Об этом 22 августа сообщает геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 00:55 мск. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 160 км от города Хасаки в префектуре Тиба (население около 39 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло на юге Китая.