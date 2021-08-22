Пекин, 22 августа, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Случай заражения человека бубонной чумой был выявлен в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Voyagerloin.com Бактерия чумы

Опасной инфекцией заразилась 55-летняя женщина, жительница города Шицзуйшань. Уточняется, что инфицированная занимается животноводством в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия. Её состояние медики оценивают как критическое.

Первые признаки заражения появились у женщины ещё 14 августа. Правительством были предприняты все меры для предотвращения распространения опасного заболевания. Случаи заражения бубонной чумой время от времени регистрируются органами эпидемиологического контроля Китая. Жители степной зоны на севере страны довольно часто употребляют в пищу сырое мясо грызунов, которые являются переносчиками инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Калифорния из-за вспышки чумы у бурундуков был закрыт туристический центр.