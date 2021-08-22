22 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова посла России в США о том, что Вашингтон продолжает курс на подрыв отношений с РФ.

Артур Савин, , 10:02 — REGNUM Заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что новые американские санкции против России показывают, что Вашингтон продолжает слепо следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Запад уже давно приговорил Россию к ликвидации! Теперь не отступит. Или мы их, или они нас. Третьего не дано», — указывает Александр Б.

Многие пользователи оказались полностью солидарны в оценке действий американской стороны с российским послом.

«Запад саботирует любые отношения с Россией, потому что Вашингтону не нужен мир, ему нужен хаос. Хаос, центром стабильности которого будут США. Они и будут собирать все сливки, пока окружающие находятся в аду», — отмечает Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, США не остановятся в своих попытках подорвать стабильность в России, поэтому руководству нашей страны необходимо оградиться от врага железным занавесом.

«Я, честно, вообще не понимаю: зачем нам какие-то отношения с этим загнивающим Западом? У нас одна из самых сильных экономик мира и армия. Чтобы оградить наших детей от влияния Запада, надо вводить железный занавес, как это было в СССР, — это единственный путь выжить, когда кругом враги, мечтающие уничтожить Россию и её великое наследие», — считает Владимир Г.

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

Часть людей считает, что российская сторона не меньше виновата в подрыве отношений с США, ведь наши дипломаты до сих пор не поняли, что Америка не хочет дружить с Россией.

«Россия сделала всё сама для того, чтобы подорвать отношения с Западом. США не нападали первые с санкциями, все санкции были только в ответ на какие-то действия. Антонов лучше всех это знает, но надо языком чесать, мол, мы святые, а США вон какие плохие», — пишет Михаил К.

Ряд пользователей указывает на то, что хороших отношений с Соединёнными Штатами у России не было уже давно, поэтому подрывать, по сути, нечего.

«Чего подорвать? Какие отношения? Их с 45-го года не было, а вы дальше хвостиком виляйте. Вам ещё санкций подкинут, вето наложат и т. п. Штаты понимают только силу и ничего более. Это, по-моему, уже конченному идиоту понятно должно быть», — поделился своим мнением Игорь К.

Нашлись и те, кто убеждены, что здоровая конфронтация с Америкой будет лишь на пользу России.

«Да и на кой чёрт они нам нужны? Будем смотреть друг на друга через прицел. По-моему, это лучше, чем, как сегодня, фальшивые типа отношения Москвы с Вашингтоном», — написал Сергей Р.

Напомним, 21 августа посол России в США Анатолий Антонов написал в Facebook, что новые американские санкции против России показывают, что Вашингтон продолжает слепо следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с Российской Федерацией.