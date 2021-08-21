Москва, 22 августа, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция запуска велась 22 августа на сайте Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Старт проводился с 31-й площадки космодрома в 01:13 мск, через девять минут после старта головная часть ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками отделилась от третьей ступени носителя и начала автономный полёт.

Выведение аппаратов на орбиту займёт три часа 45 минут и будет осуществляться в несколько этапов. В настоящее время на орбите Земли находится 254 спутника связи OneWeb, после завершения вывода аппаратов на орбиту их общее количество возрастёт до 288.

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» переносился дважды. Первый раз из-за сбоя российского оборудования, во второй раз инициатором переноса запуска стала британская компания OneWeb.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе старта ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками компании OneWeb на борту.