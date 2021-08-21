Остров Корсика, Франция, 22 августа, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Участившиеся случаи нападения агрессивных коров на туристов стали причиной закрытия пляжей на острове Корсика. Об этом 21 августа сообщает издание New York Post.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

На принадлежащем Франции средиземноморском острове постоянно проживают около 15 тыс. коров, и обычно они не представляют никакой опасности для отдыхающих. Но за последний год животные стали более раздражительными и злыми. Туристам, желающим отдохнуть на пляже, приходится в буквальном смысле сражаться с коровами за место под солнцем.

Уточняется, что как минимум два человека пострадали в результате нападения коров. Мужчина был ранен животным в шею и госпитализирован прямо с пляжа. Ещё одна пострадавшая, пожилая женщина, получила серьёзное ранение в ногу, когда к ней во двор забрели несколько коров, до этого преследовавших туристов на улицах горной деревни. Кроме того, стада коров постоянно повреждают автомобили туристов и нападают на них во время пикников.

Южная часть острова была закрыта по решению властей, чтобы предотвратить более серьёзные инциденты с участием коров. Спасатели рекомендуют туристам к животным серьёзно, не фотографировать их вблизи и немедленно уходить с дороги в случае, если оказались на пути коровы или стада коров.

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