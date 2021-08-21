Иерусалим, 22 августа, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Сразу несколько районов в секторе Газа были атакованы ВВС Израиля. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба израильской армии.

(сс) Israel Defense Forces На границе с сектором Газа

Уточняется, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по оружейным цехам и складам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС. Отмечается, что бомбардировка была ответом на беспорядки у разделительного ограждения на границе с Израилем, в результате которых был ранен солдат израильской пограничной полиции.

В свою очередь палестинская радиостанция South Al-Aqsa сообщает, что израильские ВВС атаковали электростанцию в центральной части сектора Газы, также ударам подверглись города Газа и Хан-Юнис. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, вечером 21 августа армия Израиля сообщила о беспорядках возле забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа. Участники беспорядков пытались отобрать оружие у одного из военнослужащих армии Израиля и бросили в них взрывчатку. В ответ военные открыли огонь.