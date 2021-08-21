Вадуц, 22 августа, 2021, 01:29 — ИА Регнум. На 82 году жизни скончалась княгиня Лихтенштейна Мария, урождённая Кински фон Вхинитц и Теттау. Об этом 21 августа сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление княжеского дома.

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Княгиня Мария была госпитализирована 18 августа с инсультом. Она ушла из жизни 21 августа. Когда состоится траурная церемония прощания с княгиней Марией, не уточняется.

Княгиня Мария родилась 14 апреля 1940 года в Праге. В 1967 году она вышла замуж за своего кузена князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, который взошёл на трон в 1989 году. Она являлась президентом Красного Креста Лихтенштейна и почётным президентом Общества ортопедической помощи. Кроме того, она занималась вопросами образования в стране, интересовалась культурой и искусством.